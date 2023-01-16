СМИ: Сговор Зеленского и Байдена против России привел к экономическому кризису в Европе

Антироссийская политика коллективного Запада и Украины спровоцировала серьезный экономический кризис в Европе, пишет обозреватель Карлос Мартинес в статье для Global Times.

По его словам, политика Зеленского и Байдена только сыграла на руку Москве в экономическом плане. Мартинес отметил, что президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с киевским режимом против Москвы, вводя санкции.

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При этом, инфляция, например, в Великобритании составляет более десяти процентов, напомнил журналист.

Ранее Всемирный банк не исключил рецессии в мировой экономике в 2023 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:ЭкономикаЕвропаДжо БайденВладимир Зеленский
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