СМИ: Сбербанк приостановил расчеты в юанях
Сбербанк перестал проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях, сообщает РИА Новости.
Мера носит временный характер. Запрет был введен с 7 июня. Он затрагивает корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайской национальной валюте.
В настоящее время кредитное учреждение ведет работу с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов.
Сбербанк предложил компаниям воспользоваться услугами партнеров или других уполномоченных кредитных организаций.
Ранее Евросоюза утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает частичный запрет на поставки российской нефти, отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и белорусского Банка развития и реконструкции, а также персональные санкции в отношении представителей российских силовых структур, предпринимателей и журналистов.
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