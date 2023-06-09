СМИ: Саудовский принц пригрозил США тяжкими экономическими последствиями из-за слов Байдена
Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд осенью 2022 года угрожал разорвать отношения с США и принять жесткие экономические меры. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американские секретные документы.
Прошлой осенью ОПЕК+ решила сократить объемы добычи нефти и поставок сырья на Запад. В связи с этим президент США Джо Байден пообещал пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, напоминает телеканал «360».
По данным The Washington Post, наследный принц в ответ на слова американского президента пригрозил изменить отношения между двумя странами и заставить Вашингтон пойти на значительные экономические издержки. Бен Сальман отметил, что «больше не будет иметь дела с администрацией США». Принц заявил об этом в частной беседе, пишет Ura.ru.
Однако Байден не принял никаких мер против Эр-Рияда, и саудовские власти по-прежнему встречаются с членами администрации США. Как отметил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, Вашингтон не знает об «угрозах» Саудовской Аравии и продолжает сотрудничать с государством как с важным партнером в регионе.
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