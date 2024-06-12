Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро

Московская биржа с 13 июня 2024 года прекращает торги долларом и евро. Как сообщает пресс-служба площадки, это связано с санкциями США.

Падение индекса Мосбиржи связали с грядущим повышением ключевой ставки ЦБ

Уточняется, что ограничения затронут торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

«На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме», - говорится в сообщении Мосбиржи.

Ранее власти США расширили санкции против России, включив в список, в том числе, Московскую биржу, Национальный расчётный депозитарий и Национальный клиринговый центр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Санкции СШАЕвроДоллар"московская Биржа"

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