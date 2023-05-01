СМИ: с выплатой долга не справляется почти треть заемщиков в России
Значительная часть заемщиков имеет проблемы с обслуживанием долга, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».
По данным аналитиков, обязательства перед банками есть у 52% россиян. 44% заемщиков выплачивают более одного займа.
У 27% должников наблюдаются проблемы с выплатами. Для закрытия предыдущих обязательств 8% заемщиков берут новый кредит, заявил исполнительный директор маркетплейса Ярослав Баджурак.
По данным исследовательской компании Frank RG, российские банки в марте 2023 года выдали кредитов на 1,34 триллиона рублей. Эксперты уточнили, что это на 109% больше, чем в марте 2022-го, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Пригожин сообщил об усилении «снарядного голода» у ЧВК «Вагнер»
- СМИ: с выплатой долга не справляется почти треть заемщиков в России
- Экс-советник Кучмы обвинил Запад в предательстве Украины
- Байден пообещал защитить вкладчиков после краха еще одного банка
- Агент Головина заявил о проблемах с трансфером из-за отношения к россиянам в ЕС
- В Британии посоветовали ВСУ пропускать ракетные удары России
- На первомайских демонстрациях во Франции задержали 180 человек
- СМИ сообщили о госпитализации Евгения Петросяна
- В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара
- Рогов: Украина завершила переброску войск в Запорожскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru