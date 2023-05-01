СМИ: с выплатой долга не справляется почти треть заемщиков в России

Значительная часть заемщиков имеет проблемы с обслуживанием долга, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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По данным аналитиков, обязательства перед банками есть у 52% россиян. 44% заемщиков выплачивают более одного займа.

У 27% должников наблюдаются проблемы с выплатами. Для закрытия предыдущих обязательств 8% заемщиков берут новый кредит, заявил исполнительный директор маркетплейса Ярослав Баджурак.

По данным исследовательской компании Frank RG, российские банки в марте 2023 года выдали кредитов на 1,34 триллиона рублей. Эксперты уточнили, что это на 109% больше, чем в марте 2022-го, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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