В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о вкладах для малоимущих

Депутаты Госдумы рассмотрят инициативу о депозитах для малоимущих россиян. О сроках принятия документа рассказал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

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Законопроект планируется принять в течение весенней сессии, уточнил парламентарий. По его словам, депутаты дорабатывают параметры документа и согласовывают его с Центробанком, Минфином и финансовыми организациями.

Аксаков отметил, что малоимущим россиянам предложат повышенные ставки по таким депозитам.

«Скорее всего, не ниже ключевой», - добавил парламентарий.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выступила против так называемой ипотеки от застройщиков. Глава регулятора заявила, что ее не устраивают «черт знает какие схемы» девелоперов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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