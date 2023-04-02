В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о вкладах для малоимущих

Законопроект планируется принять в течение весенней сессии, уточнил парламентарий. По его словам, депутаты дорабатывают параметры документа и согласовывают его с Центробанком, Минфином и финансовыми организациями.

Аксаков отметил, что малоимущим россиянам предложат повышенные ставки по таким депозитам.

«Скорее всего, не ниже ключевой», - добавил парламентарий.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выступила против так называемой ипотеки от застройщиков. Глава регулятора заявила, что ее не устраивают «черт знает какие схемы» девелоперов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

