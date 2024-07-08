СМИ: С 1 мая производство слабоалкогольных коктейлей сократилось в семь раз
В России могут исчезнуть слабоалкогольные коктейли, передает «РБК Вино» со ссылкой на участников рынка.
С 1 мая 2024 года производство алкогольных напитков в банках сократилось почти в семь раз, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Отмечается, что такое падение производства произошло из-за введения новой ставки акциза, который стали рассчитывать от одного литра самого напитка, а не в зависимости от содержания в нем спирта. На сегодняшний день цена акциза составляет около 141 рубля, из-за чего розничные цены на алкогольные коктейли в банках выросли почти вдвое.
С 1 июля в России начали действовать новые требования по отчетности крепкого алкоголя в ЕГАИС, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru