СМИ: С 1 мая производство слабоалкогольных коктейлей сократилось в семь раз

С 1 мая 2024 года производство алкогольных напитков в банках сократилось почти в семь раз, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что такое падение производства произошло из-за введения новой ставки акциза, который стали рассчитывать от одного литра самого напитка, а не в зависимости от содержания в нем спирта. На сегодняшний день цена акциза составляет около 141 рубля, из-за чего розничные цены на алкогольные коктейли в банках выросли почти вдвое.

С 1 июля в России начали действовать новые требования по отчетности крепкого алкоголя в ЕГАИС, отмечает РЕН ТВ.

