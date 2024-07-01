СМИ: В России разработают 20 новых ГОСТов для алкоголя
Росстандарт занимается разработкой порядка 20 новых ГОСТов для алкогольной продукции, сообщает РБК.
По данным СМИ, среди новых продуктов, для которых создаются ГОСТы, — ароматизированные сидры и напитки на ромовой основе. Кроме того, ведомство также обновляет больше 50 старых «алкогольных» ГОСТов.
Как отметили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день в России действует 174 ГОСТа, связанных с алкоголем, из которых более 100 касаются методов контроля, испытаний и исследований.
Шаурма находится на виду и регулярно становится причиной массовых отравлений, поэтому на нее решили ввести ГОСТ, но в будущем его распространят и на другой «привокзальный фастфуд», заявил ранее «Радиоточке НСН» член коллегии адвокатов «Люди Дела», эксперт в области защиты прав потребителей Алишер Захидов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru