СМИ: В России разработают 20 новых ГОСТов для алкоголя

По данным СМИ, среди новых продуктов, для которых создаются ГОСТы, — ароматизированные сидры и напитки на ромовой основе. Кроме того, ведомство также обновляет больше 50 старых «алкогольных» ГОСТов.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день в России действует 174 ГОСТа, связанных с алкоголем, из которых более 100 касаются методов контроля, испытаний и исследований.

Шаурма находится на виду и регулярно становится причиной массовых отравлений, поэтому на нее решили ввести ГОСТ, но в будущем его распространят и на другой «привокзальный фастфуд», заявил ранее «Радиоточке НСН» член коллегии адвокатов «Люди Дела», эксперт в области защиты прав потребителей Алишер Захидов.

