Экономист объяснил, как «ковбойские деньги» Трампа укрепили рубль

Министерство финансов РФ заявило о появлении «ковбойских денег» из американских фондов на Московской бирже, которые помогают укрепить курс рубля. Это пока еще небольшие деньги хедж-фондов, которые готовы рисковать даже в условиях санкций и заводить деньги через дружественные юрисдикции, объяснил ТАСС замминистра финансов Иван Чебесков. Разуваев предположил, что за «ручейками американских инвестиций» может стоять сам президент США Дональд Трамп.

«Я считаю, что укрепление рубля, которое произошло вот сейчас – это кэрри-трейд. Как это выглядит? Американский фонд, скорее всего, как-то связанный с Трампом, берет кредит под 4%. Скорее всего, через Дубай. Может быть, через исламские банки. Может еще как-то. Заводит деньги сюда. Меняет их на рубли и покупает наши ОФЗ [облигации федерального займа] с доходностью 17%. А разницу кладет себе в карман. Это называется кэрри-трейд. В какие -то старые-добрые времена это все было через Мосбиржу, в лоб. Это все отражалось в статистике ЦБ. А сейчас такая кривая схема. Но я уверен, что укрепление рубля, которое мы увидели, объясняется именно этим», - уверен эксперт.

Однако Александр Разуваев не верит в сильный рубль. Наоборот, рост национальной валюты сейчас не нужен экономике, отмечает он.

«Я не думаю, [что рубль укрепится. – Прим. НСН] по той простой причине, что ЦБ будет скоро снижать ставочку, а главное наш бюджет. Ему все-таки нужен слабый рубль, соответственно, сотку мы увидим где-то летом. Опять-таки, кэрри-трейд будет закрываться. Американские фонды получили рублевый доход, они так же будут вывозить деньги», - подчеркивает экономист.