Экономист объяснил, как «ковбойские деньги» Трампа укрепили рубль
Редкие и осторожные инвестиции из США уже влияют на российскую экономику, а после снятия санкций эффект усилится, заявил в эфире НСН экономист Александр Разуваев.
Американские инвесторы начали вливать деньги в экономику России через Дубай и исламские банки, что уже привело к укреплению рубля со 100 рублей за доллар в декабре до 80-84 рублей в марте, рассказал в эфире НСН член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Министерство финансов РФ заявило о появлении «ковбойских денег» из американских фондов на Московской бирже, которые помогают укрепить курс рубля. Это пока еще небольшие деньги хедж-фондов, которые готовы рисковать даже в условиях санкций и заводить деньги через дружественные юрисдикции, объяснил ТАСС замминистра финансов Иван Чебесков. Разуваев предположил, что за «ручейками американских инвестиций» может стоять сам президент США Дональд Трамп.
«Я считаю, что укрепление рубля, которое произошло вот сейчас – это кэрри-трейд. Как это выглядит? Американский фонд, скорее всего, как-то связанный с Трампом, берет кредит под 4%. Скорее всего, через Дубай. Может быть, через исламские банки. Может еще как-то. Заводит деньги сюда. Меняет их на рубли и покупает наши ОФЗ [облигации федерального займа] с доходностью 17%. А разницу кладет себе в карман. Это называется кэрри-трейд. В какие -то старые-добрые времена это все было через Мосбиржу, в лоб. Это все отражалось в статистике ЦБ. А сейчас такая кривая схема. Но я уверен, что укрепление рубля, которое мы увидели, объясняется именно этим», - уверен эксперт.
Однако Александр Разуваев не верит в сильный рубль. Наоборот, рост национальной валюты сейчас не нужен экономике, отмечает он.
«Я не думаю, [что рубль укрепится. – Прим. НСН] по той простой причине, что ЦБ будет скоро снижать ставочку, а главное наш бюджет. Ему все-таки нужен слабый рубль, соответственно, сотку мы увидим где-то летом. Опять-таки, кэрри-трейд будет закрываться. Американские фонды получили рублевый доход, они так же будут вывозить деньги», - подчеркивает экономист.
С другой стороны, обоюдное снятие санкций между США и Россией позволит россиянам заработать на акциях и облигациях, предположил эксперт.
«Я давно живу на белом свете и знаю, соответственно, как мир денег устроен. Жажда наживы побеждает все. Именно поэтому я считаю, если разморозят американские инвестиции на Мосбирже, это ведущие инвестфонды, то они не будут наши акции продавать, они будут их покупать. Я оптимист, я надеюсь, что это случится в этом году. И, кстати, наши граждане могут на этом сыграть. Я думаю, что если купить [ценные бумаги] сейчас, то рост доходности на конец года будет процентов на 30. Индекс Мосбиржи достигнет 4 тысяч пунктов, как я вижу, к 31 декабря», - отмечает финансист.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявлял в пресс-центре НСН, что курс рубля можно укрепить в разы при проведении правильной финансовой политики.
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