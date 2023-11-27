СМИ: Россияне стали вдвое чаще брать кредиты на электронику и бытовую технику

С начала 2023 года россияне стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны и бытовую технику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные банков.

Аналитики отмечают, что граждане просто реализуют отложенный спрос из-за кризисного 2022 года. При этом на будущий год эксперты ожидают, что россияне начнут тратить на телевизоры, ноутбуки и стиральные машины меньше. Именно эти товары стали лидером в 2023 году.