СМИ: Россияне стали вдвое чаще брать кредиты на электронику и бытовую технику

С начала 2023 года россияне стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны и бытовую технику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные банков.

Аналитики отмечают, что граждане просто реализуют отложенный спрос из-за кризисного 2022 года. При этом на будущий год эксперты ожидают, что россияне начнут тратить на телевизоры, ноутбуки и стиральные машины меньше. Именно эти товары стали лидером в 2023 году.

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Центральный банк ужесточает лимиты на выдачу потребительских кредитов для отдельных категорий клиентов. Об этом регулятор сообщил на своем сайте. Мера будет действовать в отношении клиентов с показателем долговой нагрузки 50-80%. Решение вступит в силу 1 января 2024 года.

ЦБ отметил, что долги граждан быстрее всего растут перед банками, которые специализируются на выдаче кредитных карт. Регулятор решил ужесточить лимиты для обеспечения более сбалансированной структуры кредитования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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