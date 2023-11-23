В Госдуме предложили ввести обязательное тестирование заемщиков
Ввести в России обязательное психологическое тестирование заемщиков предложила глава комитета Государственной Думы по делам семьи Нина Останина, сообщает РИА Новости.
В своем письме на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной она объясняет это необходимостью предотвращения мошеннических действий.
По словам депутата, людей нередко обманывают, внушая взять кредит.
«Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна высказать позицию Центрального банка Российской Федерации по вопросу целесообразности внесения соответствующих изменений в действующее законодательство», - говорится в послании Останиной.
Ранее депутат Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru