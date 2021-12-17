СМИ: россиян ждут рост цен и дефицит новых машин

Среди основных причин сокращения производства и увеличения стоимости автомобилей участники рынка называют дефицит полупроводников и комплектующих, а также перебои с логистикой. Всё это привело к тому, что за год повышение стоимости по некоторым моделям превысило 20%. Кроме того, дилеры стали активней навязать клиентам установку различного дополнительного оборудования. В итоге, отпускная цена новой машины могла вырасти ещё на 30%: на 200–400 тысяч для авто массового сегмента и до 1,5 млн для премиум-класса.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) с проблемой автопроизводителей знакомы. Там считают, что улучшения ситуации при текущих условиях в мировой экономике не предвидится, скорее всего, и в начале 2022 года. По динамике цен тоже нельзя дать оптимистичный прогноз. В начале года расценки на новые автомобили вырастут в среднем на 10–20 процентов. Не сдержит этой тенденции даже отмена утилизационного сбора и экспортных пошлин. В условиях повышенного спроса и дефицита автоконцерны будут вынуждены компенсировать свои издержки, признают собеседники издания.