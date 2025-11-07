Россия в Евросоюз поставляет в основном СПГ и удобрения, найти замену будет непросто, поэтому европейцы будут вынуждены продолжить закупки с учетом собственных пошлин, заявил НСН директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Семь стран — членов ЕС выступили за введение пошлин на российские товары, экспортная выручка от которых составила 5,4 миллиарда евро, пишет издание Politico. С такой инициативой выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия, уточняется в статье. Данильцев обрисовал варианты развития событий.