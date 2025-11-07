Нечем заменить: Кто заплатит за пошлины ЕС на российские товары
Европейцы вряд ли найдут замену российским удобрениям, поэтому торговля продолжится на новых условиях, заявил НСН Александр Данильцев.
Россия в Евросоюз поставляет в основном СПГ и удобрения, найти замену будет непросто, поэтому европейцы будут вынуждены продолжить закупки с учетом собственных пошлин, заявил НСН директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
Семь стран — членов ЕС выступили за введение пошлин на российские товары, экспортная выручка от которых составила 5,4 миллиарда евро, пишет издание Politico. С такой инициативой выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия, уточняется в статье. Данильцев обрисовал варианты развития событий.
«Мы в ЕС поставляем в основном энергоносители, СПГ, удобрения, некоторые виды металлов. Крупнейшие партнеры – это Венгрия, Италия, Чехия. Раньше всегда были в топе Германия и Голландия, которые сейчас уменьшили свое значение. Испания, Сербия нарастили обороты. 5,4 миллиарда евро для бюджета РФ не такая маленькая сумма, но явно не решающая. Продолжение торговли со странами ЕС будет зависеть от коммерческих условий. У нас это не в приказном порядке делается, это решают компании. Они будут смотреть, насколько это выгодно», - рассказал он.
По его словам, европейцы вряд ли найдут замену российским удобрениям, поэтому торговля продолжится на новых условиях.
«Если вводятся пошлины, там возможны варианты. Если экспортер сильно заинтересован в поставках, он может снизить цены, чтобы сократить пошлины для потребителя. Если потребитель больше заинтересован, цены снижаться не будут. Возможен промежуточный вариант. С удобрениями может возникнуть ситуация, что ресурсов нет больше, нечем заменить. В Азии и Латинской Америке сейчас большой спрос, поэтому рынки сбыта найти как раз можно», - добавил собеседник НСН.
В сентябре Еврокомиссия объявила о планах представить предложение по повышению пошлин на импорт российской нефти. А к 1 января 2028 года Совет ЕС хочет и вовсе запретить ее поставки в страны объединения и обязать их представить национальный план диверсификации. Против такой меры выступают Венгрия и Словакия, которая получают топливо из России по трубопроводу "Дружба". В Москве не раз заявляли, что западные страны совершили серьезную ошибку, отказавшись от импорта российских энергоресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На OpenAI подали семь исков с обвинениями в подстрекательстве к суициду
- В США отменили почти 700 авиарейсов из-за шатдауна
- В МВД не будут разглашать данные о судимости для приложений знакомств
- Под контролем КГБ: Зачем Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию
- Нечем заменить: Кто заплатит за пошлины ЕС на российские товары
- В Южной Корее из-за обрушения на электростанции погибли три человека
- В Японии заявили о запуске баллистической ракеты КНДР
- Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла»
- Пентагон реформирует кибервойска для противодействия Китаю
- ПВО сбила 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru