Под контролем КГБ: Зачем Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию
Богдан Безпалько и Юрий Шевцов заявили НСН, что Лукашенко пытается привлечь «удобных» мигрантов, а также показать Европе, что готов содействовать миру на Украине.
Приглашение украинцев в Белоруссию от Александра Лукашенко – это попытка «задобрить» Украину и получить трудовые ресурсы, но вряд ли многие захотят переехать, заявил НСН член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинцев приезжать в республику. «Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения», - сказал он на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять. Безпалько указал на несколько причин такой риторики.
«С одной стороны, это попытка повлиять на внешний политический фактор, на ту же Украину, например. С другой стороны, это привлечение новых граждан, которые готовы оставить Украину из-за кризиса и переселиться в Белоруссию. Белоруссия нуждается в мигрантах: женщины из Пакистана уже работают продавщицами, мужчины из Пакистана – в такси. Конечно, для Белоруссии лучше, если это будут граждане Украины. Таким людям не требуется серьезная адаптация, они легко вольются в состав белорусского общества, пополнив трудовые резервы. Вопрос в том, как эти люди будут физически переезжать, граница с Украиной закрыта, там минные поля. Из Польши и России – маловероятно. Я думаю, что это будет небольшое количество переселенцев», - отметил он.
По его словам, с безопасностью в этом случае проблем не будет.
«Будет осуществляться проверка приезжающих. Если у человека татуировки, которые определяют его националистические настроения, его, конечно, не пустят. Но это все возможно проверять. Можно наложить условия для приезжих, чтобы они проживали определенное количество времени на конкретной территории. Контроль за этими людьми может осуществляться КГБ, в стране хорошо развита правоохранительная система», - добавил он.
Со своей стороны, белорусский политолог Юрий Шевцов добавил, что любые подобные решения согласованы с Россией.
«Пока это риторическое заявление. Но в любом случае такая политика согласуется с Россией, я не думаю, что здесь могут быть какие-то проблемы с безопасностью. Это могло быть просто политическое заявление, чтобы показать стремление Белоруссии содействовать миру на Украине, заявление, работающее на понижение напряженности в Европе. Шаги на практике всегда согласуются с Россией», - заключил собеседник НСН.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова участвовать в инициативе США по миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На OpenAI подали семь исков с обвинениями в подстрекательстве к суициду
- В США отменили почти 700 авиарейсов из-за шатдауна
- В МВД не будут разглашать данные о судимости для приложений знакомств
- Под контролем КГБ: Зачем Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию
- Нечем заменить: Кто заплатит за пошлины ЕС на российские товары
- В Южной Корее из-за обрушения на электростанции погибли три человека
- В Японии заявили о запуске баллистической ракеты КНДР
- Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла»
- Пентагон реформирует кибервойска для противодействия Китаю
- ПВО сбила 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru