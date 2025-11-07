Приглашение украинцев в Белоруссию от Александра Лукашенко – это попытка «задобрить» Украину и получить трудовые ресурсы, но вряд ли многие захотят переехать, заявил НСН член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинцев приезжать в республику. «Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения», - сказал он на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять. Безпалько указал на несколько причин такой риторики.