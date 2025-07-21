В Подмосковье подтопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино

Пешеходный тоннель на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Московской области подтоплен из-за ливней. Об этом говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).

«В связи с обильным выпадением осадков на станции Павшино... произошло подтопление пешеходного тоннеля. В связи с этим в настоящее время тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится», - указали в МЖД.

На месте работают железнодорожники и городские коммунальные службы, проводится откачка воды с помощью насосов и мотопомп. Специалисты принимают необходимые меры для возобновления работы перехода.

Ранее из-за ливней в Наро-Фоминском районе Подмосковья обрушился бетонный мост, пишет RT.

