В Подмосковье подтопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино
Пешеходный тоннель на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Московской области подтоплен из-за ливней. Об этом говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).
«В связи с обильным выпадением осадков на станции Павшино... произошло подтопление пешеходного тоннеля. В связи с этим в настоящее время тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится», - указали в МЖД.
На месте работают железнодорожники и городские коммунальные службы, проводится откачка воды с помощью насосов и мотопомп. Специалисты принимают необходимые меры для возобновления работы перехода.
Ранее из-за ливней в Наро-Фоминском районе Подмосковья обрушился бетонный мост, пишет RT.
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