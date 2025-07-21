В Рязани уроженца Молдавии задержали за шпионаж в пользу ВСУ

ФСБ задержала в Рязани уроженца Молдавии, который передавал военной разведке Украины информацию о подразделении армии России и предприятии оборонно-промышленного комплекса в Рязанской области. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ведомства, россиянин 2001 года рождения, уроженец Республики Молдова, причастен к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки украинского министерства обороны. В 2024 году подозреваемый через мессенджер Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской стороны и по указанию куратора осуществил сбор и передачу данных об одном из подразделений Вооруженных сил РФ и предприятии ОПК.

Как отметили в ФСБ, Киев обещал россиянину оказать содействие в безопасном выезде из РФ во Францию и вступлении в запрещенное вооруженное формирование, участвующее в боевых действиях на стороне ВСУ. Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала двух агентов спецслужб Украины, которые занимались разведывательно-диверсионной деятельностью в Брянской и соседних областях, пишет «Свободная пресса».

