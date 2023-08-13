Путин: Строительная отрасль в России - локомотив национальной экономики

Путин подчеркнул квалификацию и преданность делу строителей, которые продолжают традиции созидания.



«И сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — отметил глава государства.



Президент России также подчеркнул значение самоотверженной работы строителей, которые восстанавливают территории новых регионов страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте также поздравил строителей столицы с профессиональным праздником. Текст опубликован в Telegram-канале мэра. Московский градоначальник назвал праздник строителей особенным.





