Путин: Строительная отрасль в России - локомотив национальной экономики
Российский президент Владимир Путин поздравил действующих строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля в воскресенье, 13 августа.
Путин подчеркнул квалификацию и преданность делу строителей, которые продолжают традиции созидания.
«И сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — отметил глава государства.
Президент России также подчеркнул значение самоотверженной работы строителей, которые восстанавливают территории новых регионов страны.
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте также поздравил строителей столицы с профессиональным праздником. Текст опубликован в Telegram-канале мэра. Московский градоначальник назвал праздник строителей особенным.
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