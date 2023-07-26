Госдеп исключил коллапс российской экономики
США не видят предпосылок для коллапса экономики России на фоне проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен, пишет ТАСС.
Высокопоставленный чиновник отметил, что в начале спецоперации российская экономика входила в десятку крупнейших экономик мира.
«Мы не видим предпосылок к краху российской экономики», - сказал он.
Официальный представитель администрации США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против Москвы. По его словам, власти исследуют возможности для дополнительных ограничений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru