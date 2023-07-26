Госдеп исключил коллапс российской экономики

США не видят предпосылок для коллапса экономики России на фоне проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен, пишет ТАСС.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что в начале спецоперации российская экономика входила в десятку крупнейших экономик мира.

«Мы не видим предпосылок к краху российской экономики», - сказал он.

Официальный представитель администрации США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против Москвы. По его словам, власти исследуют возможности для дополнительных ограничений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияСШАГосдеп США

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