СМИ: Россия возобновит покупку иностранной валюты в мае

По данным агентства, доходы Москвы от энергоресурсов близки к превышению целевого уровня. Поэтому РФ «скорее всего» возобновит закупки валюты в текущем месяце.

Bloomberg прогнозирует, что объем закупок составит около $200 млн в месяц, ключевой актив, который будет использоваться — китайский юань. Средства пойдут на пополнение Фонда национального благосостояния, указывает Ura.ru.

Отмечается, что такой сценарий подчеркнет способность РФ поддерживать приток нефтедолларов на фоне западных санкций, пишет Газета.ру.

