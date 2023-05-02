СМИ: Россия возобновит покупку иностранной валюты в мае

Россия может начать закупку иностранной валюты для своих резервов уже в мае. Об этом сообщает Bloomberg.

Юань перспективный. Россия переходит на расчеты в нацвалютах

По данным агентства, доходы Москвы от энергоресурсов близки к превышению целевого уровня. Поэтому РФ «скорее всего» возобновит закупки валюты в текущем месяце.

Bloomberg прогнозирует, что объем закупок составит около $200 млн в месяц, ключевой актив, который будет использоваться — китайский юань. Средства пойдут на пополнение Фонда национального благосостояния, указывает Ura.ru.

Отмечается, что такой сценарий подчеркнет способность РФ поддерживать приток нефтедолларов на фоне западных санкций, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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