СМИ: Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года
Россия впервые с 2014 года смогла вернуться в десятку самых крупных мировых экономик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.
По их данным, по итогам прошлого года в РФ произведено товаров и услуг на сумму $2,3 трлн. Благодаря этому Россия поднялась на восьмое место в рейтинге.
Агентство напоминает, что в 2014 году Россия занимала девятое место с показателем ВВП $2,05 трлн, отмечает RT.
Крупнейшей экономикой мира в 2022 году являлись США с номинальным объемом ВВП $25,46 трлн. Второе место занимал Китай ($17,94 трлн), третье — Япония ($4,17 трлн).
В десятке крупнейших мировых экономик п оитогам прошлого года также находятся Германия, Индия, Великобритания, Франция, Канада и Италия.
В субботу, 6 мая, стало известно, что по результатам 2022 года объем внешнего долга по отношению к уровню ВВП РФ сократился до исторического минимума. Об этом сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru