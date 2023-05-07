СМИ: Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года

По их данным, по итогам прошлого года в РФ произведено товаров и услуг на сумму $2,3 трлн. Благодаря этому Россия поднялась на восьмое место в рейтинге.



Агентство напоминает, что в 2014 году Россия занимала девятое место с показателем ВВП $2,05 трлн, отмечает RT.



Крупнейшей экономикой мира в 2022 году являлись США с номинальным объемом ВВП $25,46 трлн. Второе место занимал Китай ($17,94 трлн), третье — Япония ($4,17 трлн).



В десятке крупнейших мировых экономик п оитогам прошлого года также находятся Германия, Индия, Великобритания, Франция, Канада и Италия.

В субботу, 6 мая, стало известно, что по результатам 2022 года объем внешнего долга по отношению к уровню ВВП РФ сократился до исторического минимума. Об этом сообщает РИА Новости.



