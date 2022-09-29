СМИ: Россия с 2023 года сможет продавать долги иностранных государств
Правительство России сможет передавать право требования к иностранным государствам по долгам перед РФ неподсанкционным структурам, работающим в странах-должниках. Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы к проекту бюджета.
Кабмин получит такое право с 2023 года, пишет RT. Москва может переуступить внешние долговые обязательства перед РФ, обслуживание которых затруднительно из-за санкций, работающим в странах-должниках структурам. Новый механизм обеспечит стабильные поступления задолженностей в бюджет, пишет РИА ФАН.
Отмечается, что мера нацелена на обход санкций в отношении России, введенных ранее западными странами.
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