Правительство РФ готовится к долгосрочным санкциям
Кабинет министров прогнозирует долгосрочные санкции против России, в связи с этим будет сохранятся антикризисная повестка, а власти сосредоточатся на задачах адаптации экономики в среднесрочном плане. Такие перспективы обозначил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.
По оценке главы Минэкономразвития, «нижняя точка спада» экономики страны, предположительно, будет пройдена в четвёртом квартале текущего года. Основные усилия правительства сейчас направлены на развитие собственного производства.
Для решения задачи требуются промежуточный и инвестиционный импорт. Для их обеспечения сохраняются в силе ускоренные таможенные процедуры, отсрочки по уплате таможенных пошлин, механизм инвестиционной льгот. По словам Решетникова, бизнес-сообщество также положительно оценило мораторий на проверки.
Согласно данным Минэкономразвития, по результатам 2022 года валовой внутренний продукт сократится на 2,9%. Инвестиции снизятся на 2%. Инфляция на конец декабря составит 12,4% при пиковом показателе в 17,8% в апреле и 13,9% на текущий момент.
Центральный банк сейчас сохраняет текущий нейтральный сигнал по ключевой ставке, заявил сегодня заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. ЦБ 16 сентября снизил её до 7,5% годовых. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист Александр Разуваев, это еще не предел в плане снижения ставки.
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