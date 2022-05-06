СМИ: Россия предложила Индии возобновить практику «бумажных аккредитивов»

Отмечается, что если такое предложение будет принято, то экспорт в Россию резко возрастет. При этом издание также сообщило, что Центробанк РФ и Резервный банк Индии изучают, как реализовать инициативу и в то же время соблюдать международные санкции.

Ранее сообщалось, что Индия возобновила экспорт чая, кофе, риса, фруктов и морепродуктов в Россию. Гендиректор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай отмечал, что сейчас платежные транзакции осуществляются через «Сбербанк». При этом банки помогают возобновлять торговые операции с РФ, которые обычно осуществляются через грузинские порты.

