СМИ: Россия предложила Индии возобновить практику «бумажных аккредитивов»
Россия предложила Индии возобновить практику представления «бумажных аккредитивов», чтобы обеспечить бесперебойный экспорт из Индии с помощью механизма госдолга в рупиях. Об этом сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что если такое предложение будет принято, то экспорт в Россию резко возрастет. При этом издание также сообщило, что Центробанк РФ и Резервный банк Индии изучают, как реализовать инициативу и в то же время соблюдать международные санкции.
Ранее сообщалось, что Индия возобновила экспорт чая, кофе, риса, фруктов и морепродуктов в Россию. Гендиректор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай отмечал, что сейчас платежные транзакции осуществляются через «Сбербанк». При этом банки помогают возобновлять торговые операции с РФ, которые обычно осуществляются через грузинские порты.
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