Economic Times: Индия возобновила экспорт чая и продовольствия в РФ

Индия возобновила экспорт чая, кофе, риса, фруктов и морепродуктов в Россию. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.

Отмечается, что на прошлой неделе контейнеры с продовольствием уже были отправлены российским импортерам.

«Без упаковки и запчастей»: В России предрекли крах продуктового производства

Генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай рассказал, что сейчас платежные транзакции осуществляются через «Сбербанк». При этом банки помогают возобновлять торговые операции с РФ, которые обычно осуществляются через грузинские порты.

24 февраля поставки продовольствия из Индии в Россию были почти приостановлены из-за трудностей с доставкой и расчетами между индийскими и российскими партнерами. Сейчас платежи выполняются в рупиях и рублях, но некоторые банки осуществляют эти операции в евро.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЧайПоставкиИндияРоссияПродукты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры