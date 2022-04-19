Economic Times: Индия возобновила экспорт чая и продовольствия в РФ
Индия возобновила экспорт чая, кофе, риса, фруктов и морепродуктов в Россию. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.
Отмечается, что на прошлой неделе контейнеры с продовольствием уже были отправлены российским импортерам.
Генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай рассказал, что сейчас платежные транзакции осуществляются через «Сбербанк». При этом банки помогают возобновлять торговые операции с РФ, которые обычно осуществляются через грузинские порты.
24 февраля поставки продовольствия из Индии в Россию были почти приостановлены из-за трудностей с доставкой и расчетами между индийскими и российскими партнерами. Сейчас платежи выполняются в рупиях и рублях, но некоторые банки осуществляют эти операции в евро.
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