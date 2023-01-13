СМИ: Россия может возобновить поставки электроэнергии в Европу

Поставки электроэнергии в ЕС не идут с весны прошлого года из-за невозможности расчетов на фоне антироссийских санкций. Однако, по оценке «Системного оператора», в 2023 году Москва может поставить в Европу 6,4 млрд кВт/ч электричества. Так, предполагаемый объем поставок в Финляндию оценивается в 4 млрд кВт/ч, в Латвию, Литву и Эстонию — 2,4 млрд кВт/ч. При этом предполагаемые поставки в Финляндию в 2023-2028 годах могут составить 24 млрд кВт/ч, в прибалтийские страны в 2023-2025 годах — примерно 6,7 млрд кВт/ч.

Как отметили в СО, в прогнозе используются данные оператора экспорта-импорта; техническая возможность для поставок электроэнергии сохраняется в полном объеме «во всех традиционных направлениях». В свою очередь, в «Интер РАО» заявили, что не исключают восстановления экспорта в Финляндию и Прибалтику «в среднесрочной перспективе», пишет Ura.ru.

Однако эксперты считают, что возобновление экспорта электричества в страны ЕС маловероятно. Такой сценарий противоречит публичным заявлениям властей и энергокомпаний Евросоюза, кроме того, прогноз не отражает текущей политической ситуации.

