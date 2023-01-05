Во Франции рост цен на электроэнергию привел к закрытию сотен предприятий

По ее словам, уже прошел год, как рынок электричества в Европе вышел из-под контроля.

«Выросшие счета душат ремесленников и независимых предпринимателей. Сотни предприятий по всей стране закрылись или же стоят на грани банкротства», — сказала Ле Пен.

Она считает, что эта ситуация стала следствием неправильных политических решений, поскольку цены на электричество начали расти еще в 2021 году, а конфликт вокруг Украины лишь усугубил ситуацию. Политик назвала «абсурдным» индексацию цены на электричество в зависимости от стоимости газа, в то время как большая часть электричества в стране производится атомными станциями.

Ранее Ле Пен заявила, что Париж должен прекратить поставки вооружений Украине, а особенно — гаубиц CEASAR, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

