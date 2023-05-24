СМИ: Россия может столкнуться с дефицитом контактных линз
Российские компании стали получать уведомления о приостановке поставок контактных линз, сообщает «Коммерсант FM».
Отмечается, что соответствующие уведомления начали поступать от американской компании Johnson & Johnson. Она производит контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.
Ранее сообщилось, что цены на контактные линзы в России выросли в среднем в 1.5-2 раза.
Минпромторг США 19 мая ввел запрет на поставку в РФ контактных линз. Также в санкционном списке оказались детские игрушки и зубные протезы.
По данным Reuters, правительство России может ввести запрет на экспорт бензина. Агентство уточнило, что мера призвана не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru