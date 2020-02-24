СМИ: российский трубоукладчик на пути к «Северному потоку — 2» изменил маршрут

Напомним, строительство «Северного потока — 2» было приостановлено в связи с введенными США в декабре 2019 года газопровода санкциями в отношении иностранных подрядчиков. Российская сторона заявила о готовности завершить проект собственными силами, об этом заявил президент Владимир Путин в январе 2020 года.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал причины утаивания курса судна-трубоукладчика «Северного потока – 2». Он увязал смену маршрута с окончательной редакцией планов по достройке газопровода.



