СМИ: российский трубоукладчик на пути к «Северному потоку — 2» изменил маршрут
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное участвовать в завершении строительства газопровода «Северный поток - 2», сменила маршрут. сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Vesselfinder.
Отмечается, что новым портом назначения стала Шри-Ланка.
Напомним, после выхода «Академика Черского» из порта Находки 9 февраля через некоторое время стало известно о том, что судно направляется до порта Коломбо и к 22 февраля, как планировалось, не прибудет в Сингапур.
Напомним, строительство «Северного потока — 2» было приостановлено в связи с введенными США в декабре 2019 года газопровода санкциями в отношении иностранных подрядчиков. Российская сторона заявила о готовности завершить проект собственными силами, об этом заявил президент Владимир Путин в январе 2020 года.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал причины утаивания курса судна-трубоукладчика «Северного потока – 2». Он увязал смену маршрута с окончательной редакцией планов по достройке газопровода.
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