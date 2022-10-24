СМИ: Российский торговый флот переориентировал поставки на Восток
Суда из России полностью прекратили заходы в порты США и Великобритании, значительно сократили судозаходы в страны Евросоюза, при этом сообщение с новыми торговыми партнерами резко активизировалось. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, заходы российских судов в американские и британские порты были прекращены полностью полгода назад, судозаходы в порты европейских стран в третьем квартале года снизились в 10 раз.
В то же время корабли из РФ стали на 44,6% чаще заходить в порты Турции, на 17% выросла частота заходов в Китай, пишет РИА ФАН. Кроме того, возрастает значимость портов Индии и Африки.
Эксперты указывают, что причиной перестройки морских перевозок стали многочисленные антироссийские ограничения и санкции, отмечает телеканал «360». По прогнозам специалистов, после вступления в силу эмбарго по нефтепродуктам из РФ судозаходы в страны ЕС упадут почти до нуля. При этом потоки нефти и нефтепродуктов перенаправят в ближневосточные государства, также Москва продолжит наращивать грузопоток в Турцию, Индию, Китай, Африку.
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