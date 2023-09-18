СМИ: российские нефтяники выводят зависшие рупии через криптовалюты

По его словам, возврат выручки за экспортные поставки производится с помощью криптовалют. Рупии выводят из Индии путем покупки стейблкоинов, уточнил эксперт.

Аналитик отметил, что полученная за экспорт нефти прибыль должна возвращаться в Россию. Потавин напомнил, что индийская рупия не является свободно конвертируемой валютой.

Посол Индии в Москве Паван Капур ранее заявил, что страна рассчитывается за поставки ресурсов в твердой валюте, а не в рупиях, отмечает «Радиоточка НСН».

