СМИ: российские нефтяники выводят зависшие рупии через криптовалюты
Российские нефтяные компании нашли способ вывести зависшие в Индии рупии, заявил газете «Известия» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
По его словам, возврат выручки за экспортные поставки производится с помощью криптовалют. Рупии выводят из Индии путем покупки стейблкоинов, уточнил эксперт.
Аналитик отметил, что полученная за экспорт нефти прибыль должна возвращаться в Россию. Потавин напомнил, что индийская рупия не является свободно конвертируемой валютой.
Посол Индии в Москве Паван Капур ранее заявил, что страна рассчитывается за поставки ресурсов в твердой валюте, а не в рупиях, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru