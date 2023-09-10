Лавров рассказал о подготовке предложений Индии для инвестирования рупий

По данным главы внешнеполитического ведомства, у российских экспортеров в индийских банках скопилось «огромное количество рупий».

«Сейчас соответствующие ведомства наши и правительства наши договариваются о том, как найти возможности их взаимовыгодного инвестирования и использования», – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал объем зависших в Индии рупий незначительными, сообщает RT. По словам представителя регулятора, количество таких рупий небольшое по отношению к объему экспорта. Объемы зависшей валюты постепенно снижаются, сообщает «Радиоточка НСН».



