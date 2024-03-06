СМИ: Российские банки включили в клиентскую оценку прогноз банкротства

Как рассказал изданию директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, пилотные проекты по включению в скоринг оценки вероятности банкротства частного заемщика начали реализовывать во второй половине 2023 года.

Поводом для внедрения нового критерия стало широкое распространение процедуры банкротства в стране, пишет газета.

Ранее Центробанк установил лимит по выдаче потребительских займов для клиентов с долговой нагрузкой 50–80%. После этого банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов, отклоняя две трети заявок, передает «Радиоточка НСН».

