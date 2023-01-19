СМИ: Российская нефть смешивается в Сингапуре и реэкспортируется по миру
Российская нефть смешивается в Сингапуре с другим сырьем, после чего реэкспортируется по миру, сообщает Bloomberg.
Таким образом, по данным издания, Россия поставляет нефть в обход санкций.
Уточняется, что дешевое сырье из России выгодно смешивать с сырьем из других источников, а власти Сингапура не запрещали импорт российской нефти.
При этом эксперты отмечают, что использовать такую схему могут и Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что текущие цены на нефть повторяет ситуацию весны 2022 года, после адаптации рынка к новым условиям отрасль ждет восстановление объема экспорта и уменьшение скидки на нефть.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 914 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 154 / сут.
- Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Курковой
- Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
- Европарламент принял резолюцию по замороженным в ЕС российским активам
- Президент Польши: Украинский конфликт закончится за столом переговоров
- СМИ: Российская нефть смешивается в Сингапуре и реэкспортируется по миру
- У дилеров появились первые электрические «Москвичи»
- Глава Минцифры выступил против блокировки YouTube в России
- «Защитники и опора»: Названы цели начальной военной подготовки
- Депутат Журавлев объяснил желание Шольца поставить Киеву танки только после США
- Соловьев заявил, что Россия должна ввести войска в Берлин и Париж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru