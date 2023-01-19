СМИ: Российская нефть смешивается в Сингапуре и реэкспортируется по миру

Российская нефть смешивается в Сингапуре с другим сырьем, после чего реэкспортируется по миру, сообщает Bloomberg.

Таким образом, по данным издания, Россия поставляет нефть в обход санкций.

Уточняется, что дешевое сырье из России выгодно смешивать с сырьем из других источников, а власти Сингапура не запрещали импорт российской нефти.

Названы проигравшие от потолка цен на российскую нефть

При этом эксперты отмечают, что использовать такую схему могут и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что текущие цены на нефть повторяет ситуацию весны 2022 года, после адаптации рынка к новым условиям отрасль ждет восстановление объема экспорта и уменьшение скидки на нефть.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СингапурСанкции Против РоссииНефть
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