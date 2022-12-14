СМИ: России удалось победить страны Запада в экономической войне

России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим противника в ужас. Об этом написал обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive.

Российское посольство: Новые санкции США нацелены на очернение «неугодных»

По его словам, Москва смогла разрушить финансовую кампанию, которую развязали Соединенные Штаты и их союзники. Фарли отметил, что Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям в Европе и нашла новых, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта.

Автор статьи подчеркнул, что западные санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала специальной военной операции.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран европейского союза вновь не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАРоссияСанкции
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры