СМИ: Росфинмониторинг получит доступ к сведениям граждан из ЗАГСа

Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния, чтобы повысить эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов. Об этом пишут «Известия».

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По данным издания, федеральная служба планирует также использовать сведения из реестра ЗАГС для выполнения функций, связанных с установлением причастных к финансированию терроризма, отмыванию денег и другим уголовно-наказуемым деяниям. Росфинмониторинг также отмечает важность изучения финансовых операций и окружения лица, в отношении которого проводится проверка, и указывает, что данные госреестра позволят повысить эффективность работы.

Вместе с тем в ведомстве подчеркивают, что сейчас правовые основания для предоставления службе сведений из реестра ЗАГС отсутствуют. Однако в РФ уже разработали законопроект о расширении полномочий Росфинмониторинга в части получения сведений из госреестра. Документ 2 февраля внесли в правительство, планируется, что в июне он будет внесен в Госдуму.

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ТЕГИ:РоссияЗАГС
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