«Известия»: ЦБ усилит контроль банков за операциями клиентов

ЦБ усилит контроль банков за денежными операциями клиентов до конца ноября, сообщают «Известия».

Речь идет о внедрении рекомендаций, которые были утверждены в сентябре 2021 года. По поручению правительства, кредитные организации должны будут постоянно отслеживать транзакции и оперативно выявлять подозрительные.

Представители ЦБ рекомендовали банкам для борьбы с нелегальными операциями определять счета, по которым они проводятся с «необычно большим количеством» граждан: более десяти в день и более 50 в месяц. С физическими лицами - более 30 трансакций в день.

Нефть и геополитика: Аналитик подтвердил «недооцененность» рубля на мировом рынке

В категорию подозрительных также попадают операции «значительных объемов»: более 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц. Теперь банки обязаны будут заблокировать такие транзакции.

Отмечается, что контроль не повлияет на малый и средний бизнес. К тому же, введение новых отчетностей для кредитных организаций не планируется.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДеньгиОперацияБанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры