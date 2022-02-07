«Известия»: ЦБ усилит контроль банков за операциями клиентов

ЦБ усилит контроль банков за денежными операциями клиентов до конца ноября, сообщают «Известия».

Речь идет о внедрении рекомендаций, которые были утверждены в сентябре 2021 года. По поручению правительства, кредитные организации должны будут постоянно отслеживать транзакции и оперативно выявлять подозрительные.

Представители ЦБ рекомендовали банкам для борьбы с нелегальными операциями определять счета, по которым они проводятся с «необычно большим количеством» граждан: более десяти в день и более 50 в месяц. С физическими лицами - более 30 трансакций в день.