Госдума освободила импортеров от ответственности при параллельном импорте
Использование результатов интеллектуальной деятельности в товарах из списка для параллельного импорта не будет признаваться нарушением. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях.
Так, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта позволит упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта и стабилизировать цены на них.
Ранее российские власти опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий, необходимых как для промышленности, так и для потребителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru