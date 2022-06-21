Госдума освободила импортеров от ответственности при параллельном импорте

Использование результатов интеллектуальной деятельности в товарах из списка для параллельного импорта не будет признаваться нарушением. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

СМИ: Российские маркетплейсы начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта

Так, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта позволит упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта и стабилизировать цены на них.

Ранее российские власти опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий, необходимых как для промышленности, так и для потребителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектИмпортРоссия
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