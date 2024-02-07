СМИ: Ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний
Минтранс прорабатывает новую схему финансирования реконструкции региональных аэродромов в 2025–2030 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, для финансирования малых аэродромов планируют создать специальный фонд, который будет пополняться сборами от Росавиации — «Госкорпорации по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), провайдера аэронавигационного обслуживания в России. Новый сбор для ГК по ОрВД или увеличение уже существующего тарифа за аэронавигацию для авиакомпаний ежегодно будет приносить в фонд до 10 миллиардов рублей. По прогнозам ведомства, это увеличит стоимость авиабилетов не более чем на 50 рублей на одного пассажира.
Более крупные аэропорты, находящиеся на финансировании частных инвесторов, будут развивать по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). При этом 60% средств намерены выделять из федерального или регионального бюджета. Прочие 40% обязан будет вложить инвестор, отбивать средства планируют через повышение аэропортных сборов с авиакомпаний.
Ранее глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что к 2030 году в стране будет эксплуатироваться более 240 аэродромов, 111 из которых подлежит реконструкции и капитальному ремонту уже сегодня. Для проведения соответствующих работ необходимо 383 миллиарда рублей, часть средств профильное ведомство планирует привлекать за счет механизма государственно-частного партнерства, напоминает «Радиоточка НСН»
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