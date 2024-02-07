СМИ: ООП выступило против продажи алкоголя на внутренних рейсах

В ООП считают не допустимым, чтобы экономические вопросы воздушных гаваней решались за счет повышения уровня распития алкогольных напитков гражданами.

Отмечается, что принятие документа приведет к росту количества противоправных и социально-опасных действий, как на борту самолетов, так и на территории аэропортов, негативно отразится на сотрудниках авиакомпании, которые будут работать с риском получения физических травм в полете, считают в Объединении.

Продажа алкоголя на внутренних рейсах принесет дополнительные доходы отрасли, тем более, пить в зоне ожидания и на борту самолета не разрешат, а значит, буйных пассажиров не прибавится. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

