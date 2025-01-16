В декабре 2024 года выдача новых кредитных карт в России упала на 16,7 %
В декабре 2024 года выдача новых кредитных карт в России упала на 16,7 %, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Число оформленных кредиток снизилось до 1,23 миллиона, что стало минимальным показателем за весь 2024 год.
Также сообщается, что в декабре российские банки начали резко снижать лимиты по кредитным картам, их могут без предупреждений уменьшить в несколько раз.
Так, клиенты ВТБ сообщали о снижении лимитов в два, в девять и даже в 20 раз. Кроме того, пользователи сталкивались с обнулением лимита без предупреждения. Об аналогичных проблемах сообщали клиенты с кредитками Альфа-банка. В свою очередь, «Сбер» аннулировал своим клиентам кредитные лимиты, которые не использовались длительное время. Банк уведомлял о грядущих изменениях, и для сохранения суммы следовало провести хотя бы одну операцию по карте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru