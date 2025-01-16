В декабре 2024 года выдача новых кредитных карт в России упала на 16,7 %

Также сообщается, что в декабре российские банки начали резко снижать лимиты по кредитным картам, их могут без предупреждений уменьшить в несколько раз.

Так, клиенты ВТБ сообщали о снижении лимитов в два, в девять и даже в 20 раз. Кроме того, пользователи сталкивались с обнулением лимита без предупреждения. Об аналогичных проблемах сообщали клиенты с кредитками Альфа-банка. В свою очередь, «Сбер» аннулировал своим клиентам кредитные лимиты, которые не использовались длительное время. Банк уведомлял о грядущих изменениях, и для сохранения суммы следовало провести хотя бы одну операцию по карте, передает «Радиоточка НСН».

