СМИ: Пятая часть россиян оправдала невозврат кредитов

Уточняется, 71% респондентов определяют невозврат займа, как правонарушение. По данным НАФИ, портрет этой категории – семьянин с высшим образованием старше 35 лет. При этом среди 20% тех, кто не возвращает кредит из-за весомых обстоятельств, больше всего молодых людей до 35 лет из городов с численностью менее 100 тысяч человек.

Для сравнения, в 2015 году неправильным отказ от возврата кредита считали 55% опрошенных, 37% допускали, что это возможно.

Ранее Центрбанк предложил реформу выдачи микрокредитов и займов «до зарплаты», которая позволит исключить из микрофинансового сектора компании, не занимающиеся краткосрочными высокопроцентными займами, передает «Радиоточка НСН».

