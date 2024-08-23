СМИ: Пятая часть россиян оправдала невозврат кредитов

Большинство россиян считают правонарушением отказ от возврата кредита, при этом пятая часть граждан допускают невыплату кредита по веским причинам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

«Риск просрочек»: Банки объяснили «переход» россиян в микрофинансовые организации

Уточняется, 71% респондентов определяют невозврат займа, как правонарушение. По данным НАФИ, портрет этой категории – семьянин с высшим образованием старше 35 лет. При этом среди 20% тех, кто не возвращает кредит из-за весомых обстоятельств, больше всего молодых людей до 35 лет из городов с численностью менее 100 тысяч человек.

Для сравнения, в 2015 году неправильным отказ от возврата кредита считали 55% опрошенных, 37% допускали, что это возможно.

Ранее Центрбанк предложил реформу выдачи микрокредитов и займов «до зарплаты», которая позволит исключить из микрофинансового сектора компании, не занимающиеся краткосрочными высокопроцентными займами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:РоссиянеКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры