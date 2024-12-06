СМИ: Производители предупредили о повышении отпускных цен на колбасу

По данным издания, с февраля на 10% вырастут цены продукции «Черкизово», «Атяшево» (ГК «Талина») и «Новой столицы» (бренд «Егорьевская»). Великолукский мясокомбинат предупредил об увеличении стоимости колбасы и сосисок на 7%.

Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявил, что колбасные изделия не входят в список социально значимых продуктов первой необходимости, поэтому регулятор не проводит мониторинг цены на них.

ФАС ранее сообщила, что начала проверки производителей сливочного масла из-за жалоб на рост цен. В ноябре служба заявила, что для борьбы с ростом цен на сливочное масло в 21 регионе России подписали соглашения по сдерживанию цен на продукт







