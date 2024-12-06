ФАС начала проверки производителей сливочного масла из-за жалоб на рост цен
Федеральная антимонопольная служба приступила к антикартельным проверкам производителей сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ФАС указали, что мероприятия были начаты из-за обращений россиян о повышении цен на продукцию.
«Внеплановые выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях», — отмечает ведомство.
Служба сделает окончательные выводы по результатам проверочных мероприятий и анализа всех полученных данных.
В ноябре ФАС сообщила, что для борьбы с ростом цен на сливочное масло в 21 регионе России подписали соглашения по сдерживанию цен на продукт, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru