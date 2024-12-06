ФАС начала проверки производителей сливочного масла из-за жалоб на рост цен

В ФАС указали, что мероприятия были начаты из-за обращений россиян о повышении цен на продукцию.

«Внеплановые выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях», — отмечает ведомство.

Служба сделает окончательные выводы по результатам проверочных мероприятий и анализа всех полученных данных.

В ноябре ФАС сообщила, что для борьбы с ростом цен на сливочное масло в 21 регионе России подписали соглашения по сдерживанию цен на продукт, напоминает 360.ru.

