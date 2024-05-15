СМИ: Производители электроники ищут посредников из КНР для проведения платежей

Российские производители электроники ищут посредников из КНР для переводов средств в Китай, передает издание «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

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Проблемы с расчетами между Китаем и Россией начались в марте 2024 года, после чего китайские банки стали массово блокировать проведение расчетов с компаниями из РФ за компоненты для электроники.

На фоне возникших рисков российские разработчики начали обращаться к китайским компаниям с просьбой о проведении транзакций через контрагентов из КНР.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что финансовые организации из дружественных стран резко увеличили количество отказов в проведении платежей из России, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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