СМИ: Производители электроники ищут посредников из КНР для проведения платежей
Российские производители электроники ищут посредников из КНР для переводов средств в Китай, передает издание «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Проблемы с расчетами между Китаем и Россией начались в марте 2024 года, после чего китайские банки стали массово блокировать проведение расчетов с компаниями из РФ за компоненты для электроники.
На фоне возникших рисков российские разработчики начали обращаться к китайским компаниям с просьбой о проведении транзакций через контрагентов из КНР.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что финансовые организации из дружественных стран резко увеличили количество отказов в проведении платежей из России, отмечает RT.
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- СМИ: Производители электроники ищут посредников из КНР для проведения платежей
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru