СМИ: Производители бытовой техники предупредили о росте цен в 2024 году

Отмечается, что газета ознакомились с письмом ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» в адрес Минэкономразвития. В обращении бизнеса сказано, что власти планируют повысить ставки экологического сбора с действующих сейчас 26,5 тысяч рублей до 59,4 тысяч рублей за тонну.

При этом в «РАТЭК» подсчитали, что в случае принятия решения о повышении ставки экосбора и увеличения норматива утилизации налоговая нагрузка на компании увеличится в 3,7 раза.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года россияне стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны и бытовую технику. Отмечалось, что граждане реализуют отложенный спрос из-за кризисного 2022 года. При этом на будущий год эксперты ожидают, что россияне начнут тратить на телевизоры, ноутбуки и стиральные машины меньше, передает «Радиоточка НСН».

