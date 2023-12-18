СМИ: Производители бытовой техники предупредили о росте цен в 2024 году

Производители бытовой техники предупредили о риске роста ее стоимости в 2024 году из-за увеличения экосбора в два раза со следующего года, а также норматива переработки для этой продукции с 15 до 25%. Об этом сообщили «Известия».

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Отмечается, что газета ознакомились с письмом ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» в адрес Минэкономразвития. В обращении бизнеса сказано, что власти планируют повысить ставки экологического сбора с действующих сейчас 26,5 тысяч рублей до 59,4 тысяч рублей за тонну.

При этом в «РАТЭК» подсчитали, что в случае принятия решения о повышении ставки экосбора и увеличения норматива утилизации налоговая нагрузка на компании увеличится в 3,7 раза.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года россияне стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны и бытовую технику. Отмечалось, что граждане реализуют отложенный спрос из-за кризисного 2022 года. При этом на будущий год эксперты ожидают, что россияне начнут тратить на телевизоры, ноутбуки и стиральные машины меньше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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