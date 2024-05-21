СМИ: Продажи российских дизайнеров выросли на 17%
Продажи одежды российских дизайнеров на вторичном рынке в этом году выросли на 17% по сравнению с показателями предыдущего года, сообщает «Коммерсант».
По данным газеты, россияне стали стали чаще отдавать предпочтение изделиям российских дизайнеров в том числе потому, что на площадках для ресейла их можно приобрести по более низким ценам.
Сам сегмента ресейла в России вырос за год на 3%.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказал в разговоре с НСН, что российские бренды заняли 90% площадей торговых центров. При этом, указал он, не все способны «потянуть» большие лоты после ухода крупных зарубежных игроков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru