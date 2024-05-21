СМИ: Продажи российских дизайнеров выросли на 17%

По данным газеты, россияне стали стали чаще отдавать предпочтение изделиям российских дизайнеров в том числе потому, что на площадках для ресейла их можно приобрести по более низким ценам.

Сам сегмента ресейла в России вырос за год на 3%.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказал в разговоре с НСН, что российские бренды заняли 90% площадей торговых центров. При этом, указал он, не все способны «потянуть» большие лоты после ухода крупных зарубежных игроков, передает «Радиоточка НСН».

