СМИ: Продажи автомобилей в 2024 году выросли почти на 50%

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, к подобным результатам привел отложенный спрос, который сформировался на фоне дефицита прошлых лет.

«Еще один фактор: бесконечное понимание, что автомобили будут еще дороже. Это подстегивало многих. Плюс, возможно, самое главное — у людей были деньги», — добавил он.

Как сообщает издание, лидером авторынка в 2024 году стала Lada. Компания также стала единственным представителем не китайского автопрома в топ-10 брендов, наиболее продаваемых в стране.

При этом уже в первом квартале 2025 года эксперты ожидают сокращение рынка.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что цены на новые автомобили в РФ к 2030 году вырастут в два раза.

