СМИ: Продажи автомобилей в 2024 году выросли почти на 50%
Продажи легковых автомобилей по итогу 2024 года выросли на 48,4%, до 1,57 миллиона машин, что стало лучшим показателем с 2019 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику «Автостата».
По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, к подобным результатам привел отложенный спрос, который сформировался на фоне дефицита прошлых лет.
«Еще один фактор: бесконечное понимание, что автомобили будут еще дороже. Это подстегивало многих. Плюс, возможно, самое главное — у людей были деньги», — добавил он.
Как сообщает издание, лидером авторынка в 2024 году стала Lada. Компания также стала единственным представителем не китайского автопрома в топ-10 брендов, наиболее продаваемых в стране.
При этом уже в первом квартале 2025 года эксперты ожидают сокращение рынка.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что цены на новые автомобили в РФ к 2030 году вырастут в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru