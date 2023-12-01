СМИ: Предварительный размер убытков «Почты России» оценили в 24,5 млрд
Предварительный размер убытков «Почты России» оценили в 24,5 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства.
Отмечается, что причиной аналитики назвали «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием неэффективных управленческих решений». Речь идет о невыполнении плана продаж из-за неэффективной организации бизнеса.
«Почта России» надеется получить господдержку, чтобы закрыть «финансовую дыру». Как сообщает РБК, данный вопрос будет рассмотрен по итогам независимого аудита расходов, который поручил провести Совет директоров компании. В частности, «Почта России», для поддержки компании, предложила либо провести докапитализацию примерно на 117 млрд рублей, либо рефинансировать долг предприятия за счет Фонда национального благосостояния. Также предлагается ввести инфраструктурный платёж с крупнейших площадок электронной торговли.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что финансовое положение «Почты России» «очень печальное», растёт «финансовая дыра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru