СМИ: Предварительный размер убытков «Почты России» оценили в 24,5 млрд

Предварительный размер убытков «Почты России» оценили в 24,5 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства.

Отмечается, что причиной аналитики назвали «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием неэффективных управленческих решений». Речь идет о невыполнении плана продаж из-за неэффективной организации бизнеса.

В «Почте России» ответили на заявление Матвиенко о финансовой дыре

«Почта России» надеется получить господдержку, чтобы закрыть «финансовую дыру». Как сообщает РБК, данный вопрос будет рассмотрен по итогам независимого аудита расходов, который поручил провести Совет директоров компании. В частности, «Почта России», для поддержки компании, предложила либо провести докапитализацию примерно на 117 млрд рублей, либо рефинансировать долг предприятия за счет Фонда национального благосостояния. Также предлагается ввести инфраструктурный платёж с крупнейших площадок электронной торговли.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что финансовое положение «Почты России» «очень печальное», растёт «финансовая дыра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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