В «Почте России» ответили на заявление Матвиенко о финансовой дыре

Глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что в начале 2023 года финансовое положение компании было «крайне непростым», сообщает ТАСС.





По его словам, за шесть месяцев удалось сократить убыток от операционной деятельности почти в три раза, но несмотря на это «ситуация остаётся очень напряжённой».

Волков указал, что многие из около 27 тысяч отделений «Почты России», которые находятся в сельских и удаленных населённых пунктах, «имеют отрицательную маржинальность», но они нужны людям.

«Они несут исключительно социальную миссию. Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», — добавил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что финансовое положение «Почты России» «очень печальное», и «финансовая дыра в компании растёт и растёт, и никто не реагирует», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».