СМИ: предельную цену на российскую нефть установят на уровне $65-70 за баррель

Послы стран Евросоюза в среду обсудят предельную цену на российскую нефть, предложенную США. Как ожидается, ее установят на уровне $65-70 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение должны поддержать все 27 стран-членов ЕС, чтобы его приняли, отмечает агентство.

Аналитик заявил о риске колебаний курса рубля до конца года

По его информации, ряд стран ЕС считают, что предложенный потолок слишком высокий, так как он значительно превышает себестоимость производства барреля нефти.

Ранее ЕС предложил 45-дневный переход после ввода «потолка цен» на российскую нефть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзСШАЦены На Нефть
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