СМИ: предельную цену на российскую нефть установят на уровне $65-70 за баррель

Послы стран Евросоюза в среду обсудят предельную цену на российскую нефть, предложенную США. Как ожидается, ее установят на уровне $65-70 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение должны поддержать все 27 стран-членов ЕС, чтобы его приняли, отмечает агентство.